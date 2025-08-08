Pesaro, rapinati due ventenni. Coltello puntato al fianco e la minaccia: “Datemi tutti i soldi…” E scappano con 2.000 euro di bottino, in parte subito spesi alle slot-machines

Lunedì pomeriggio, intorno alle 17:30, il lungomare di Pesaro è stato teatro di una rapina ai danni di due amici poco più che ventenni. I malviventi, due coetanei residenti tra Urbino e Fermignano, hanno minacciato una delle vittime con un coltello puntato al fianco per estorcere una somma di circa 2mila euro, che i ragazzi avevano messo da parte per un regalo di compleanno.

Dopo aver ottenuto il denaro, i rapinatori sono fuggiti, ma la loro fuga è durata solo poche ore. La squadra mobile, grazie a una piattaforma utilizzata per registrare gli ospiti degli hotel, è riuscita a rintracciarli in un albergo di Fano. Qui i due sono stati arrestati e parte della refurtiva è stata recuperata.

È emerso che i due avevano già speso qualche centinaio di euro in slot machine. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità.