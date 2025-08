Pesaro. Oltre 200 persone alla Baia Flaminia per salutare la caretta caretta Futura prima del rilascio in mare

Un folto gruppo di oltre 200 persone si è radunato questa mattina all’alba sulla spiaggia della Baia Flaminia, a Pesaro, per assistere al rilascio in mare di Futura, una caretta caretta di circa 20 anni. La tartaruga marina, che pesa circa 57 kg e ha un carapace di 77 centimetri, è stata curata presso la Fondazione Cetacea di Riccione dopo essere stata trovata in difficoltà a inizio aprile, con sintomi riconducibili a un principio di annegamento. La sua cattura accidentale nelle reti di un pescatore di Cesenatico aveva richiesto un intervento di soccorso e cure specializzate.

Dopo un periodo di recupero, Futura è stata adottata dalla community di La Saponaria, che l’ha sostenuta insieme a un’altra tartaruga, Mirtilla. L’evento di questa mattina ha visto la partecipazione di residenti e turisti, attratti dal gesto simbolico di supporto e solidarietà, sulla stessa spiaggia in cui nel 2019 aveva nidificato “Luciana”.

Il rilascio è stato condotto dai volontari della Fondazione Cetacea, con il coordinamento di Sauro Pari, presidente dell’organizzazione, e di Andrea Donati, referente di Pesaro. La giornata ha rappresentato un momento di attenzione verso la tutela delle specie marine e il rispetto dell’ambiente marino, con l’obiettivo di favorire il ritorno in natura di Futura.