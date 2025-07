Pesaro, Matteo Ricci interrogato in caserma nell’ambito dell’inchiesta “Affidopoli”

È in corso nella sede del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Pesaro l’interrogatorio di Matteo Ricci, ex sindaco della città e attualmente europarlamentare nonché candidato alla presidenza della Regione Marche. A differenza di quanto accade solitamente, l’audizione non si sta svolgendo in Tribunale, ma direttamente negli uffici delle Fiamme Gialle.

Ricci è stato raggiunto da un avviso di garanzia nell’ambito dell’inchiesta “Affidopoli”, che indaga su presunti affidamenti irregolari da parte del Comune tra il 2019 e il 2024. L’indagine, coordinata dalla Procura di Pesaro, ha già coinvolto complessivamente 24 persone, con ipotesi di reato che vanno dalla corruzione al falso, fino all’abuso d’ufficio. Tra gli indagati figurano amministratori pubblici, funzionari comunali e membri di alcune associazioni culturali.

A condurre l’interrogatorio odierno è il pubblico ministero Maria Letizia Fucci, che ha raggiunto la caserma in mattinata per ascoltare l’eurodeputato. Ricci, già nei giorni scorsi, aveva respinto con fermezza ogni addebito, definendo “infondate” le accuse e dichiarandosi “completamente estraneo ai fatti contestati”.

Ulteriori dettagli sull’interrogatorio e sul proseguimento dell’indagine sono attesi nelle prossime ore.