Pesaro, incidente mortale in A14: motociclista emiliano-romagnolo 58enne perde la vita nella galleria Novilara. Traffico rallentato verso Sud

Questa mattina, mercoledì 13 agosto, un grave incidente ha sconvolto la circolazione sull’autostrada A14, tra Pesaro e Fano. Un motociclista italiano di 58 anni, residente in Emilia-Romagna, ha perso la vita in un tragico incidente autonomo all’interno della galleria Novilara.

Intervento delle autorità e traffico rallentato

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente la polizia stradale e i vigili del fuoco, che hanno provveduto ai rilievi del caso e alla messa in sicurezza del tratto autostradale. Nonostante la tragedia, il traffico ha continuato a scorrere, seppur con rallentamenti in direzione Sud.

Ricostruzione dei fatti

Secondo le prime informazioni raccolte, l’incidente sembra autonomo e non ha coinvolto altri veicoli. Purtroppo, per il conducente della moto non c’è stato nulla da fare. Gli inquirenti continueranno a chiarire le dinamiche precise dell’accaduto.