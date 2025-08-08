Pesaro, Gabicce e Gradara: il 10 agosto torna “Candele sotto le Stelle”, la notte romantica più attesa dell’estate

Pesaro, Gabicce e Gradara si preparano a vivere la XI edizione di “Candele sotto le Stelle”, la serata più magica e romantica dell’estate, che il 10 agosto illuminerà oltre 10 km di costa con oltre 20 quintali di candele. L’evento, tra i più amati del territorio, propone un ricco programma di musica, spettacoli, picnic, performance di pizzica itinerante e omaggi culturali, come quello ad Arnaldo Pomodoro e al Rossini Opera Festival.

Il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra i Comuni e il ruolo fondamentale dei volontari e delle forze dell’ordine per garantire sicurezza e successo all’iniziativa. La serata si apre con la scritta luminosa in piazzale della Libertà e prosegue con spettacoli musicali come la pizzica a cura di Asd La Musica dell’Anima e il concerto della Mirko Casadei Big Band, accompagnata dalla Dance Company.

A Gabicce Mare e Gradara sono previsti eventi a tema, come beach picnic, concerti, proiezioni cinematografiche e momenti poetici nel borgo, trasformato per l’occasione nel “Borgo dei Desideri”.

L’evento promuove la mobilità sostenibile con navette gratuite e invita all’uso della bicicletta per spostarsi durante la notte.

L’organizzazione è curata dai Comuni di Pesaro, Gabicce Mare e Gradara, con il supporto della Pro Loco di Candelara, della Protezione Civile e dei volontari del progetto VolontarX.

Ingresso libero, con un programma ricco di iniziative per tutte le età, all’insegna della musica, della cultura e della magia di una notte a lume di candela.