Pesaro, furto in spiaggia sventato dai turisti: arrestato ladro dell’Est Europa in fuga

Ieri, domenica 27 luglio, attimi di tensione si sono vissuti lungo la spiaggia di Ponente a Pesaro, dove un giovane di origini dell’Est Europa, poco più che ventenne, ha tentato un furto sotto gli occhi dei bagnanti.

L’episodio è iniziato quando un turista, arrivato da poco in spiaggia, ha lasciato il proprio borsello all’ombra dell’ombrellone per una breve passeggiata sulla battigia. Poco dopo, alcuni frequentatori dello stabilimento hanno notato un ragazzo aggirarsi con fare sospetto tra gli ombrelloni. Non appena il giovane ha messo le mani sul borsello incustodito, due persone, tra cui un venditore ambulante presente in zona, sono intervenute prontamente per fermarlo.

Il ladro ha tentato di fuggire ma, inseguito dai due improvvisati “detective”, ha abbandonato il bottino per far perdere le proprie tracce. Il borsello è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario, mentre il responsabile si è dileguato nei vicoli limitrofi.

Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato ricerche immediate con il supporto aereo di un elicottero. Il sospetto, già noto per episodi simili, è stato identificato e fermato poco dopo in un’altra zona della città.

L’episodio sottolinea come la prontezza dei cittadini e la collaborazione con le forze dell’ordine possano evitare conseguenze peggiori. Al contempo, riaccende l’attenzione sulla sicurezza nelle aree turistiche, specialmente in piena stagione estiva, ribadendo l’importanza di mantenere alta la guardia.