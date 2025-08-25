Pesaro e Urbino, al via la stagione sportiva: il Prefetto rafforza le misure di sicurezza per prevenire episodi di violenza

Con l’avvio della stagione sportiva, a partire dal calcio e progressivamente dalle altre discipline, nella provincia di Pesaro e Urbino sono stati avviati incontri coordinati dal Prefetto nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con l’obiettivo di definire strategie condivise per la gestione degli eventi sportivi.

L’iniziativa coinvolge forze dell’ordine, società sportive, comuni e tutti gli attori chiamati in causa, puntando a garantire che le manifestazioni sportive si svolgano in sicurezza. Come sottolineato dal comunicato, “la sicurezza nelle manifestazioni sportive passa anche attraverso costanti azioni preventive tese a preservare i contesti sportivi da frange violente del tifo organizzato e non, artefici di condotte illegali, connotate da violenza e prevaricazione, nei confronti delle quali verranno intraprese azioni rigorose”.

In quest’ottica, il Questore di Pesaro e Urbino ha recentemente emesso provvedimenti interdittivi di divieto di accesso agli impianti sportivi (Daspo). Tra i destinatari, uno degli interessati, già sottoposto all’obbligo di firma in occasione delle partite della Vis, non si è presentato in Questura, motivo per cui sono previsti ulteriori provvedimenti.

L’intero dispositivo mira a potenziare le azioni di prevenzione e a garantire elevati standard di sicurezza per tutti gli eventi sportivi della stagione 2025/2026 nella provincia di Pesaro e Urbino, tutelando spettatori, atleti e operatori degli impianti sportivi.