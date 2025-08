Pesaro e Tavullia: il Trofeo ASI Giovani accende i motori tra passione, storia e futuro

Ha preso il via sabato 2 agosto da Pesaro e Tavullia il Trofeo ASI Giovani “Girovagando per le Marche”, prima tappa del circuito nazionale promosso dall’Automotoclub Storico Italiano e dedicato alle nuove generazioni di appassionati di motorismo storico. Circa 25 equipaggi under 40, provenienti da tutto il Centro e Nord Italia, hanno dato vita a una giornata all’insegna della cultura motoristica e dell’amicizia, a bordo di auto e moto d’epoca.

Il quartier generale dell’evento è stato il PGK Karting Network di Pesaro, la pista indoor di kart elettrici più lunga d’Italia. Qui i partecipanti hanno ricevuto l’accredito, accolti a sorpresa dal presidente nazionale ASI Alberto Scuro e dal presidente della Commissione Concorsi ASI Fausto Tronelli, giunti direttamente dal Concorso “Epoca By Night” svoltosi la sera precedente alla Palla di Pomodoro.

Scuro non ha mancato di mettersi in gioco sfidando i giovani in una gara di karting, mentre Tronelli ha ribadito l’importanza di trasmettere la cultura del motorismo storico alle nuove generazioni. Presenti anche Alberto Paccapelo, presidente di Terra Piloti e Motori, che ha donato a tutti i partecipanti un volume dedicato agli itinerari motoristici marchigiani, e una sacca ricordo.

La mattinata si è animata con una competizione di karting elettrico, che ha messo alla prova riflessi e tecnica dei partecipanti. Ad arricchire l’evento è stato anche il gruppo Le Rombanti, con oltre trenta vetture storiche e supercar tra cui una rara Alfa Romeo Junior GTA alleggerita, portate in pista dai consiglieri del Club Dorino Serafini Massimo Campanari e Manuel Girometti.

Tra gli equipaggi ASI Giovani era presente anche quello di Classica e Accessibile, che ha partecipato con una Alfa Romeo Spider “Duetto” certificata ASI Solidale, esempio concreto di un motorismo storico inclusivo e alla portata di tutti. Per le vetture de Le Rombanti, la direzione della pista ha messo in palio un’iscrizione annuale gratuita e una sessione di karting.

Dopo la gara, la carovana ha imboccato la spettacolare Strada Panoramica da Pesaro a Castel di Mezzo, per poi proseguire verso Gradara e Tavullia. Qui gli equipaggi hanno affrontato prove di abilità, accolti calorosamente da Michele Matteucci, in rappresentanza del Comune e del sindaco.

Il pranzo si è tenuto nel celebre ristorante Da Rossi, con foto di gruppo davanti allo striscione dedicato a Valentino Rossi, simbolo indiscusso del motociclismo. Nel pomeriggio, il gruppo ha ripreso il viaggio in direzione Monsano.

Il Trofeo ASI Giovani, sotto la guida di Matteo Ruffilli, si conferma così un appuntamento di rilievo nazionale per valorizzare la cultura motoristica e rafforzare il legame tra passione, tradizione e territorio, con il prezioso supporto logistico de Le Rombanti e la collaborazione delle istituzioni locali.