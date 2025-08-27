Pesaro: cane salvato dalla Polizia sulla corsia dell’A14 dopo essere stato dimenticato in autogrill

Un intervento della Polizia Stradale di Fano ha evitato un potenziale pericolo per la sicurezza stradale sull’A14, in direzione Nord, all’altezza dell’Area di Servizio Foglia. Gli agenti hanno rintracciato un cane vagante sulla corsia di accelerazione, pericolosamente esposto all’intenso traffico in transito.

L’animale, visibilmente agitato e confuso, è stato bloccato con non poche difficoltà e messo in sicurezza all’interno del veicolo di servizio. Grazie alla lettura del microchip, gli operatori hanno individuato i proprietari: una famiglia con tre bambini, che nel frattempo avevano ripreso il viaggio verso Milano senza accorgersi della mancanza del cane a bordo.

Durante l’attesa del ritorno della famiglia, giunta all’altezza di Rimini, gli agenti hanno provveduto a rifocillare il cane di circa 13 anni, garantendo la sua sicurezza e il suo benessere.

Una vicenda che si è conclusa con un lieto fine, resa possibile anche grazie all’intensificazione dei controlli sulla rete autostradale in occasione del controesodo estivo.