Pesaro, cambio al vertice della Guardia di Finanza: insediato il Colonnello Davide Masucci

Si è svolta ieri, martedì 5 agosto, presso la caserma “Sottobrigadiere Nicola Ventura” di Pesaro, la cerimonia di avvicendamento al comando provinciale della Guardia di Finanza di Pesaro e Urbino. Alla guida del presidio arriva il Colonnello Davide Masucci, che prende il posto del Colonnello Paolo Brucato, destinato ora a un prestigioso incarico in sede estera.

All’evento hanno preso parte il Comandante Regionale Marche, Generale di Brigata Nicola Altiero, una rappresentanza dei reparti dipendenti e i rappresentanti della Sezione locale dell’Associazione Nazionale Finanzieri in congedo.

Il Colonnello Masucci, 50 anni, siciliano, proviene dal Comando Provinciale di Crotone, dove ha operato negli ultimi due anni. Entrato nella Guardia di Finanza nell’ottobre del 1994, vanta una solida carriera con importanti incarichi in tutta Italia. Laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria, ha ricevuto riconoscimenti tra cui la medaglia d’oro al merito di lungo comando, la croce d’oro per anzianità di servizio e la medaglia mauriziana per i dieci lustri di carriera militare.

Nel corso della sua carriera ha comandato, tra gli altri, la sezione AT-PI (Baschi Verdi) di Varese, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari contro il contrabbando, la Compagnia di San Remo, i Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria di Prato e Crotone, e la Sezione Investigativa Antiriciclaggio del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Milano.

Durante il suo intervento, il Generale Altiero ha rivolto un ringraziamento al Colonnello Brucato per il lavoro svolto a Pesaro in quasi tre anni di comando, formulando al tempo stesso i migliori auguri di buon lavoro al nuovo comandante. Il Generale ha inoltre sottolineato il ruolo fondamentale delle Fiamme Gialle nella tutela della legalità economica e nella sicurezza del territorio.

A chiudere la cerimonia, un momento simbolico: i rappresentanti dell’Associazione “Omphalos Autismo & Famiglie” di Fano hanno donato al Comandante Regionale un mosaico artistico con lo stemma araldico della Guardia di Finanza, realizzato dai giovani assistiti dall’associazione. Un gesto di riconoscenza per la vicinanza e la sensibilità dimostrate dal Corpo.