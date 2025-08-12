Pesaro, “Affidopoli”: la deposizione maratona di Santini inchioda i “Dem” e fa tremare il candidato per la Presidenza regionale Matteo Ricci

In un’estate rovente non solo per il clima, ma anche per le indagini giudiziarie, emerge un caso che scuote le fondamenta del Partito Democratico nelle Marche. Al centro di tutto, la deposizione shock di Giacomo Santini, ex factotum della sinistra anconetana e pesarese, che ha tenuto inchiodati i pubblici ministeri di Pesaro per ben undici ore. Un interrogatorio definito “materiale chiave”, che getta ombre lunghe sul PD e sul suo candidato alla presidenza della regione Marche, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci.

Basandoci esclusivamente sui testi dell’articolo pubblicato su La Verità , ricostruiamo i fatti con eloquence e precisione, evidenziando le frasi più incisive di denuncia – virgolettate per fedeltà – e ricordando che si tratta di parole scritte da La Verità .

La Deposizione Maratona: Undici Ore di Rivelazioni Esplosive

Il fulcro dell’intera vicenda è la deposizione di Santini, avvenuta in gran segreto durante la pausa estiva, grazie a una mossa strategica del suo legale. Come riportato da La Verità , “La deposizione di Santini davanti ai pm di Pesaro si è svolta durante la pausa estiva grazie a una scelta del suo legale”. Questo interrogatorio non è stato un semplice colloquio: è durato undici ore, un tempo eccezionale che suggerisce la profondità e la gravità delle rivelazioni. Santini, descritto come “l’ex factotum sentito per undici ore”, ha fornito “materiale chiave” che ora fa tremare il PD. Le parole di La Verità sottolineano come questa testimonianza sia avvenuta in un contesto di indagini serrate, con perquisizioni e sequestri che hanno toccato direttamente figure di spicco del partito. Santini, un tempo stretto collaboratore di Matteo Ricci, ha aperto un vaso di Pandora.

Tra le frasi più incisive di denuncia, spicca quella che denuncia un uso improprio di beni personali per fini elettorali: “Usava casa mia per la campagna elettorale”. Queste parole, scritte da La Verità , puntano il dito contro Ricci, implicando un intreccio tra vita privata e attività politiche che potrebbe configurare abusi o irregolarità. Non si tratta di mere chiacchiere: la deposizione ha portato a conseguenze concrete, come il sequestro del “mobile di Ricci” (il telefono cellulare) e una perquisizione domiciliare. La Verità riporta che “L’immobile di Ricci. Usava casa mia per la campagna elettorale”, enfatizzando come Santini abbia descritto la sua abitazione come base operativa per la campagna del sindaco, un dettaglio che inguaia Ricci e solleva interrogativi su trasparenza e legalità.

I Contenuti che Inguaiiano i Dem e il Candidato Ricci

I “dem” tremano, e non a caso. L’articolo di La Verità dipinge un quadro di panico all’interno del Partito Democratico, con Santini che, attraverso la sua nuova strategia difensiva, ha ribaltato il tavolo. “Adesso il dem trema”, titola in modo lapidario La Verità , riferendosi esplicitamente a Matteo Ricci, il sindaco di Pesaro e candidato alla presidenza della regione Marche. Le indagini, partite da accuse di corruzione e abusi d’ufficio, avrebbero ora un “materiale chiave” fornito da Santini, ex uomo di fiducia di Ricci.

Questi contenuti non solo mettono in difficoltà Ricci personalmente – con perquisizioni che hanno coinvolto la sua abitazione e i suoi dispositivi – ma minacciano l’intera struttura del PD nelle Marche. La Verità denuncia come “un ex uomo di Ricci” abbia rivelato dettagli su “la nuova strategia di Santini”, inclusa la scelta di un avvocato legato al mondo dem, che potrebbe aver facilitato una collaborazione con i pm.

Altre frasi incisive includono riferimenti a “guai che coinvolgono il Pd”, con Santini che ha espresso “preoccupazione per la penalizzazione che sta subendo”, parole sempre scritte da La Verità che evidenziano un senso di tradimento e ritorsione all’interno del partito. Il candidato Ricci, già alle prese con una campagna regionale delicata, rischia di vedere compromessa la sua credibilità: le rivelazioni su uso di case private per fini elettorali e su legami opachi potrebbero alienare elettori e alleati.

Implicazioni Più Ampie: Una Sinistra in Crisi

Oltre al caso specifico, La Verità contestualizza la vicenda in un quadro di “guai della sinistra”, con indagini che si estendono a livello nazionale. Santini, un tempo pilastro del PD locale, è ora al centro di una tempesta che potrebbe ridisegnare le mappe politiche delle Marche. La sua deposizione non è solo un atto giudiziario, ma un terremoto politico: “Visita da Santini alla Procura”, descritta con dovizia di particolari, conferma un flusso di informazioni che i pm stanno sfruttando per approfondire accuse di corruzione e malagestione. In conclusione, questa storia, come narrata da La Verità , è un monito sulla fragilità delle alleanze politiche. Con frasi come “Usava casa mia per la campagna elettorale” e “materiale chiave” che echeggiano come accuse irrevocabili, il PD e il suo candidato per le Marche si trovano di fronte a una crisi profonda.