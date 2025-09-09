    • Perugia, camper in panne travolto da tir sulla E45: morta una bambina

     

    Tragedia lungo la E45 in Umbria, all’altezza di Resina Nord, nei pressi di Perugia. Una bambina di otto anni ha perso la vita in un grave incidente stradale. Feriti anche i suoi familiari: i genitori e un fratello. Secondo le prime ricostruzioni, la famiglia viaggiava a bordo di un camper rimasto in panne, che è stato investito da un autotreno. L’impatto è stato violento e ha coinvolto anche un furgone dell’Anas, fermo sul posto per prestare soccorso al camper.

    I soccorsi

    Il tratto della statale è stato provvisoriamente chiuso al traffico in corrispondenza del territorio comunale di Perugia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale.

    Sky Tg24

    •