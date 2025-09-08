Perticara, arrivano le domeniche tinte di giallo. Torna la Sagra della Polenta e dei Frutti del Sottobosco – 37ª edizione. 14, 21, 28 settembre e 5 ottobre 2025

14, 21, 28 settembre e 5 ottobre 2025 – Perticara (RN)

È tutto pronto a Perticara, borgo dell’alta Valmarecchia, per accogliere il ritorno delle sue domeniche più attese e saporite: quelle della Sagra della Polenta e dei Frutti del Sottobosco, giunta quest’anno alla sua 37ª edizione.

Dal paiolo al piatto: il gusto autentico della tradizione

Per quattro domeniche consecutive – 14, 21, 28 settembre e 5 ottobre – le vie del paese si colorano di giallo, profumano di sugo e si riempiono di sorrisi, profumi e voci. Regina della manifestazione è la Polenta, preparata in grandi paioli e servita in diverse e gustose varianti:

con ragù di salsiccia (la versione più tipica), al sugo di cinghiale, con salsiccia e fagioli oppure con funghi porcini.

Sapori rustici, atmosfera autentica

Accanto alla polenta, i visitatori troveranno un’offerta gastronomica ricca e generosa:

piadina romagnola, patatine fritte, trippa, cotiche con fagioli, stufato di cinghiale e altri piatti della tradizione contadina, accompagnati da un bicchiere di Sangiovese D.O.C.

Il tutto nella grande tensostruttura coperta, che può accogliere oltre 300 persone sedute e rimane aperta dalle 11.30 alle 20.30, anche in caso di maltempo.

Più di una sagra: tra natura, cultura e artigianato

La Sagra è anche occasione per scoprire il territorio:

una passeggiata al Monte Aquilone, oppure una visita al Museo Sulphur, il Museo Storico Minerario di Perticara, con orario continuato 10:00 – 19:00 in tutte le domeniche di Sagra.

Una navetta gratuita parte da piazza Matteotti ogni 15 minuti a partire dalle ore 13:30.

Domenica 28 settembre torna anche il Mineral Expo, storica mostra scambio di minerali e fossili, giunta alla sua 35ª edizione.

Mercatini, laboratori e animazione per bambini

Tra le vie del paese, spazio al tradizionale mercatino dell’artigianato, dell’oggettistica e dell’abbigliamento, e ai prodotti del sottobosco.

Per i più piccoli non mancano giochi nel parcheggio del paese, ma anche laboratori creativi e animazioni.

La forza della comunità

La riuscita della Sagra è il frutto dell’impegno di oltre 50 volontari della Pro Loco di Perticara. “Senza questi volontari la Sagra non potrebbe essere messa in tavola ogni anno – spiega Cesare Bianchi, presidente della Pro Loco – A tutti loro va il grazie di un intero paese, che dalla Sagra riceve un importante indotto economico, sociale e turistico”.



INFO UTILI

Dove: Perticara di Novafeltria (RN) – Alta Valmarecchia

Quando: 8, 15, 22, 29 settembre 2025

Orari: 11.30 – 20.30 (cucina attiva), Museo Sulphur aperto 10.00 – 19.00

Parcheggio gratuito presso il campo sportivo

Navetta gratuita per il Museo Sulphur dalle 13.30