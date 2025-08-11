    • Per la prima volta Cesenatico avrà un nido con la sezione lattanti. Da settembre al via i lavori in via Leone, il nuovo asilo potrà contare su 80 posti totali

    Per la prima volta il Comune di Cesenatico avrà un nido comunale con la sezione lattanti per accogliere i bambini dai 4 ai 9 mesi. Questo nuovo servizio arriverà all’interno del nuovo asilo nido di via Leone con i lavori per la realizzazione che cominceranno nel mese di settembre nella sede  della vecchia scuola dell’infanzia che negli ultimi anni era diventata la sede temporanea della Caritas di Cesenatico. I posti totali disponibili saranno 80. Il finanziamento del PNRR ammonta a € 330.000,00 arrivati tramite un decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito per il “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”. Con l’ultima variazione di bilancio approvata in Consiglio Comunale sono stati stanziati ulteriori € 150.000 di fondi comunali per la creazione della sezione lattanti dai 4 ai 9 mesi, attualmente non presente sul territorio comunale. Ad eseguire i lavori per il nuovo asilo di via Leone sarà la Lacky srl di Imola che si è aggiudicata l’appalto con un ribasso del 6,23%. Lacky srl si occuperà dei lavori mentre sarà Tecnocentro Studio Associato di Savignano sul Rubicone a curare la progettazione. La fine lavori è prevista per la primavera del 2026. 

    Per l’anno educativo 2025/2026 il Comune di Cesenatico ha azzerato intanto le liste d’attesa.  Le domande per il nido “Piccolo Mare” a gestione diretta e per il nido “L’Arcobaleno” in concessione sono state in totale 87, di cui 37 conferme e 50 nuove iscrizioni. Le richieste delle famiglie sono state tutte soddisfatte e sono stati opzionati anche 15 posti comunali extra a tempo pieno per il nido “L’arcobaleno” nel caso alcune famiglie presentino domanda tardiva. 

    Comunicato stampa Comune di Cesenatico

