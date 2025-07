Paolioni (Fratelli d’Italia Riccione): ”Gli spettacoli bloccati dalla sovraintendenza al parco degli olivetani ennesima dimostrazione dell’incapacità della Angelini e dei suoi”

“Quello che sta succedendo per i mancati concerti al parco degli Olivetani altro non è che l’ennesima dimostrazione dell’incapacità e del pressapochismo di questa amministrazione comunale e di chi, per prima, la rappresenta ovvero il sindaco Daniela Angelini. Abbiamo appreso ieri che da oltre 10 giorni sarebbe arrivata una comunicazione ufficiale della Sovrintendenza che vieta il parco quale sede scelta dalla Angelini e dai suoi per cinque spettacoli estivi di ultima generazione con rapper e simili all’opera. Ora, una volta organizzato il tutto e arrivato lo stop dall’alto, si tenta di correre ai ripari con un modo di fare assolutamente discutibile simbolo dell’improvvisazione e del dilettantismo di chi invece avrebbe dovuto definire il tutto con precisione e sicurezza.

Un errore madornale, l’ultimo di una serie infinita.

Prima avrebbero dovuto valutare con gli enti preposti se i concerti potevano essere organizzati. Non dopo. Ora cercano una sede alternativa e non sappiamo se mai la troveranno. Ma il problema non è il dove. Il problema è il modo, l’incapacità di saper gestire un evento dietro il paravento dell’affidamento ad una società esterna.

Chiederemo immediatamente l’accesso agli atti per tutte le verifiche necessarie, per conoscere i costi e per capire come la Angelini o chi per lei abbiano agito. Al momento l’unica certezza è il senso di pressapochismo che tutti percepiamo alla luce di questa nuova falla che si apre su una nave che sta sempre più andando alla deriva.”

Stefano Paolini capogruppo e coordinatore Fdi Riccione – Direttivo comunale FdI Riccione