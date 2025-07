Operazione dei Carabinieri a Rimini: giovane Albanese arrestato per spaccio di droga

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Rimini hanno arrestato un uomo di 26 anni, di origine albanese, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, disoccupato e temporaneamente ospite di una struttura ricettiva sulla Riviera, è stato fermato nel pomeriggio di ieri mentre transitava in bicicletta su viale Londra.

Gli agenti, che lo hanno notato muoversi in contromano, hanno deciso di fermarlo. Durante il controllo, è stata effettuata una perquisizione personale che ha portato al ritrovamento di 64 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 40 grammi, custodite in uno zainetto. Con sé aveva anche 515 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il materiale sequestrato e il denaro sono stati affidati agli uffici competenti, mentre l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari. In attesa di giudizio, il 26enne dovrà comparire davanti al giudice per la convalida dell’arresto.