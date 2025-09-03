Omicidio Mara Favro. I funerali il 6 settembre a Susa

I funerali di Mara Favro si terranno sabato 6 settembre a Susa, nella Cattedrale di San Giusto, non nella chiesa di Sant’Evasio come inizialmente previsto. Lo comunicano i familiari della donna scomparsa da Chiomonte la notte fra il 7 e l’8 marzo 2024, i cui resti sono stati ritrovati a febbraio in un dirupo a Gravere. Ad agosto il nulla osta della Procura di Torino, che indaga l’ex datore di lavoro e l’ex pizzaiolo del ristorante dove lei lavorava per omicidio e occultamento di cadavere.

