Nuovi Capitani Reggenti per il semestre Ottobre-Aprile, il PSD designa Matteo Rossi

A conferma di quanto anticipato da GiornaleSM nei giorni scorsi, nella serata di ieri, è arrivata l’ufficialità sul nome di Matteo Rossi quale Capitano Reggente designato per il prossimo semestre reggenziale. Infatti, durante la riunione della Direzione del Partito dei Socialisti e Democratici (PSD), è stato votato il consigliere Matteo Rossi come Reggente designato.

La decisione è maturata nella serata di ieri, al termine di un confronto interno che ha visto convergere il partito sul nome di Rossi. Il consigliere è stato scelto per rappresentare il PSD nella prossima Reggenza, che assumerà la suprema magistratura dello Stato di San Marino a partire dal 1° ottobre 2025, come previsto dal tradizionale avvicendamento semestrale.

L’indiscrezione circolava già da alcuni giorni, alimentata da ipotesi e rumors sul cosiddetto toto-Reggenza. In un articolo pubblicato poche settimane fa, GiornaleSM lo indicava come uno dei papabili più accreditati, insieme ad altri giovani esponenti politici come, sul fronte democristiano, Lorenzo Bugli e Alice Mina.

Con questa designazione, il PSD punta a dare un segnale forte di stabilità e continuità istituzionale, valorizzando una figura giovane ma con esperienza consolidata in Consiglio Grande e Generale.

La prossima tappa sarà la sessione consiliare di fine settembre, quando il Consiglio Grande e Generale eleggerà ufficialmente i Capitani Reggenti per il semestre ottobre 2025 – aprile 2026.

Leggi anche: