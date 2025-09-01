    • Novafeltria, statue e proteste contro allevamento Fileni: convegno per trasparenza e controlli

    La battaglia contro l’allevamento avicolo Fileni a Cavallara di Maiolo continua tra proteste simboliche e richieste di maggiore chiarezza da parte dei cittadini. Domenica mattina, di fronte al cantiere, è stata collocata la “Madonna della sana convivenza”, scultura dell’artista veneto Federico Soffiata che denuncia gli allevamenti intensivi reinterpretando la Madonna della Misericordia di Piero della Francesca: al posto dei fedeli, gli animali da allevamento. L’opera, destinata a Bruxelles il 15 settembre con tappe in Polonia e ad Amsterdam, vuole attirare attenzione internazionale sulla questione.

    Immagine tratta dal servizio di IcaroTv

    Negli ultimi giorni, il comitato per la Valmarecchia insieme all’associazione Amici della Valmarecchia ha scritto ai vertici di Fileni, alle autorità pubbliche e alla procura, segnalando presunte incongruenze tra la superficie dichiarata dall’azienda e quella effettivamente necessaria secondo gli standard biologici. I cittadini chiedono trasparenza, con molte domande ancora senza risposta.

    Per discutere del tema e raccogliere osservazioni, il comitato ha organizzato un convegno al Teatro di Novafeltria mercoledì alle 20.30. All’incontro parteciperà la giornalista Giulia Innocenzi, a sostegno delle istanze dei cittadini, mentre le istituzioni locali, tra cui il sindaco di Maiolo, sono state invitate a partecipare. L’iniziativa punta a fare luce sui dubbi sollevati e a stimolare un confronto pubblico su allevamenti intensivi, regole e controlli, con l’obiettivo di garantire maggiore chiarezza alla comunità locale.

