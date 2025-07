Novafeltria, paura in centro: turista “palpeggiata” da uomo di colore si rifugia nel bar. E’ caccia all’aggressore in fuga

Una serata di paura quella vissuta sabato scorso (ma la notizia è trapelata solo oggi) in pieno centro storico a Novafeltria, dove una turista statunitense è stata molestata da un uomo di colore mentre passeggiava tra piazza Vittorio Emanuele e via Cavour. L’aggressore, descritto come un uomo di colore, si è avvicinato alla donna con atteggiamenti molesti, costringendola a cercare rifugio all’interno di un bar poco distante.

I gestori del locale non hanno esitato ad offrirle assistenza, consentendole di contattare rapidamente i carabinieri. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto senza indugio, ma l’identikit fornito dalla vittima, pur se sommario, non ha ancora permesso di rintracciare il responsabile, che nel frattempo si è dileguato.

Al momento dell’aggressione, in quell’area non erano attive telecamere di videosorveglianza, elemento che complica le indagini in corso. La denuncia è stata formalizzata nella mattina di ieri e le autorità stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto e assicurare l’uomo alla giustizia.