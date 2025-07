Novafeltria: Maledette Malelingue Festival al via sabato 12 luglio con musica e arte per celebrare Ivan Graziani

Il Maledette Malelingue Festival, ormai un punto di riferimento nazionale per gli appassionati di musica e arte grafica, prenderà il via sabato 12 luglio a Novafeltria, cittadina dell’Alta Valmarecchia legata profondamente alla memoria del cantautore Ivan Graziani. Quest’anno, in occasione dell’ottantesimo anniversario della nascita di Graziani, il festival si propone come una grande festa dedicata al suo ricordo, con un ricco programma di eventi che si svolgeranno tra il 12 e il 13 luglio.

Organizzato dalla Proloco di Novafeltria insieme all’Amministrazione Comunale, all’Associazione Culturale Pigro e alla Consulta Giovani, con il contributo della Regione Emilia Romagna e di numerosi sponsor, il festival è cresciuto rapidamente diventando un appuntamento imperdibile nel panorama culturale italiano.

La musica sarà protagonista con due concerti importanti e molte esibizioni di giovani talenti. Il 12 luglio, dalle ore 17.00, nel Parco Ivan Graziani si terrà la cerimonia di inaugurazione con la presentazione dell’opera permanente del fumettista internazionale Giuseppe Camuncoli dedicata a Ivan Graziani. Seguiranno poi le premiazioni per il Premio Nazionale “Il Disegnatore è libero”, dedicato a fumettisti, illustratori e disegnatori, in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia, presente per offrire supporto e consigli ai partecipanti.

A partire dalle 18.00 nell’Arena sul Fiume, spazio ai giovani cantautori selezionati per “Il Tenco Ascolta”, format di scouting ideato dal Club Tenco: si esibiranno Cristiano Fattorini (Roma), la band Skelters (Catanzaro), Dirlinger (Tavullia) e Jonnie (Torino).

Alle 21.30, l’atteso concerto di RON, amico e collega di Ivan Graziani, con la sua tappa del tour “Al centro esatto della Musica”. La serata proseguirà fino a tarda notte con “360°”, dj set revival curato da Simone Magi.

Domenica 13 luglio, alle 17.15, si terrà la prima nazionale della presentazione del libro “Ivan Graziani” di Federico Falcone. Alle 18.00 riprenderanno le esibizioni di “Il Tenco Ascolta” con Magma (Caltanissetta), Mancino (Campi Flegrei) e il trio Melty Groove (Torino).

A seguire, la reunion del Coro voci bianche “Ivan Graziani” e musica live con Giantrabbit.

Alle 21.00, allo Stadio sul Fiume, la firma del Patto di Amicizia tra il Comune di Novafeltria e quello di Teramo, alla presenza dei sindaci Stefano Zanchini e Gianguido D’Alberto, un evento simbolico dedicato al cantautore.

La serata si concluderà con la festa musicale “Ottanta, buon compleanno Ivan”, con Filippo e Tommy Graziani e altri musicisti.

Durante tutto il festival saranno esposte le celebri chitarre Wandré, con possibilità di test per gli appassionati, e sarà presentata per la prima volta la chitarra dedicata a Ivan Graziani realizzata dal liutaio Francesco Venturi.

Per bambini e ragazzi, l’Arena sul Fiume offrirà laboratori manga, giochi da tavolo e Pokémon Arena, mentre un’area food & beverage e un mercatino a tema arricchiranno l’esperienza.

I biglietti sono disponibili in prevendita fino a venerdì 11 luglio su www.liveticket.it/mmf e anche alle casse durante il festival. Il programma completo è consultabile sulle pagine Facebook e Instagram ufficiali del Maledette Malelingue Festival.