Novafeltria, giovedì 31 luglio una serata di “Terra e Tradizione” tra trattori, sapori e musica

Giovedì 31 luglio, Novafeltria ospiterà “Terra e Tradizione”, una serata all’insegna dell’agricoltura, della cultura contadina e delle eccellenze enogastronomiche locali. L’evento, organizzato dall’associazione NovAttiva con il patrocinio del Comune e in collaborazione con Cia Romagna e Coldiretti, si terrà in piazza Vittorio Emanuele, trasformando il cuore del paese in un omaggio vivente al mondo rurale della Valmarecchia.

Tra i protagonisti della serata Cia Romagna, che da sempre si batte per la valorizzazione del settore primario e del lavoro dei produttori locali. «Un’iniziativa importante per riscoprire il legame profondo tra il territorio e chi lo coltiva – sottolinea l’associazione – e per rimettere al centro la cultura contadina e i suoi valori».

A partire dalle ore 19.30 sarà possibile ammirare una suggestiva esposizione di trattori e mezzi agricoli d’epoca, visitare i banchi dei produttori e degustare specialità tipiche della zona. I visitatori potranno curiosare tra i sapori autentici del territorio e conoscere da vicino le storie di chi ogni giorno lavora la terra.

Non mancheranno gli stand gastronomici, tra cui quello gestito da Tentazioni, dove si potrà gustare la piadina farcita con ingredienti locali. La serata sarà resa ancora più coinvolgente da due momenti musicali: il gruppo Clit’n Ride si esibirà al Bistrot LatteVino, accompagnando panini con porchetta, mentre al Bar Gelateria “La Piazzetta” sarà protagonista il Trio Quadro con un concerto dal vivo.

“Terra e Tradizione” si propone come una vera e propria festa popolare, autentica e partecipata, che celebra il lavoro quotidiano dei produttori locali e il patrimonio rurale della Valmarecchia, con Cia Romagna in prima linea per sostenere e promuovere le radici agricole del territorio.