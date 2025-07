Novafeltria: dal 12 al 13 luglio al Maledette Malelingue Festival protagoniste le chitarre d’arte Wandré con Lucio Corsi e Tommaso Ottomano

Torna al Maledette Malelingue Festival un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e delle chitarre d’arte: il 12 e 13 luglio, infatti, Novafeltria ospiterà l’esposizione delle chitarre Wandré, celebri strumenti che coniugano innovazione tecnica e design artistico, grazie alla partecipazione di Marco Ballestri, il “partigiano di Wandré”, e due ospiti speciali legati a grandi palchi come Sanremo e Eurovision, Lucio Corsi e Tommaso Ottomano.

L’edizione 2025 del Festival segna il ritorno di Marco Ballestri e del suo gruppo di appassionati, i “partigiani di Wandré”, che hanno il compito di promuovere e diffondere la conoscenza di queste chitarre, veri capolavori nati dall’estro del liutaio reggiano Antonio Pioli, detto Wandré, che negli anni ’60 ha trasformato la chitarra elettrica in un’opera d’arte pop. Ballestri ricorda con emozione l’incontro avvenuto proprio a Novafeltria durante il Maledette Malelingue Festival 2023 con il cantautore Lucio Corsi: “Qualche ora prima del suo concerto dedicato a Ivan Graziani, Lucio passeggiava nel parco e si è fermato a provare le nostre chitarre. Rimase folgorato sia dai suoni che dall’estetica di questi strumenti, e da allora è nata un’amicizia che ci ha portato fino al palco dell’Ariston e dell’Eurovision.”

Proprio in queste occasioni Lucio Corsi ha portato sul palco la celebre Rock Oval, una delle chitarre più iconiche di Wandré, mentre Tommaso Ottomano ha suonato la Blue Jeans Trilam rossa, altra chitarra di grande valore e storia, che sarà esposta a Novafeltria per la gioia degli appassionati. Le chitarre Wandré, con il loro carattere glam rock, si integrano perfettamente con lo stile musicale di Corsi, diventando quasi una “protesi del corpo” che unisce arte e musica in modo indissolubile.

La due giorni di luglio al Maledette Malelingue Festival si articolerà in una ricca offerta culturale e musicale, incentrata sul ricordo e la celebrazione di Ivan Graziani, a 80 anni dalla sua nascita. Tra gli eventi in programma ci saranno le performance di artisti provenienti da tutta Italia con il format “Il Tenco Ascolta”, la premiazione del concorso nazionale per illustratori e fumettisti “Il Disegnatore è libero” con ospiti come Giuseppe Camuncoli e la Scuola Comics di Reggio Emilia, la prima nazionale del libro “Ivan Graziani” di Federico Falcone, laboratori per bambini e ragazzi, oltre a concerti e dj set.

Il momento clou del Festival sarà il concerto di sabato 12 luglio alle 21.30, con il noto cantautore Ron, amico di Ivan Graziani, che presenterà la tappa del suo tour “Al centro esatto della Musica”. Domenica 13 luglio, sempre alle 21.30, si terrà la grande festa per l’ottantesimo compleanno di Ivan Graziani con la partecipazione dei suoi figli Filippo e Tommy e la loro band nel progetto “Ottanta. Buon compleanno Ivan – una festa itinerante”.

Le prevendite sono già attive su liveticket.it/mmf con tariffe ridotte, mentre l’acquisto dei biglietti sarà possibile anche direttamente al botteghino durante il Festival. Per il programma completo si rimanda alle pagine Facebook e Instagram ufficiali del Maledette Malelingue Festival.