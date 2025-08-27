Novafeltria, carabinieri salvano un uomo colpito da arresto cardiaco durante un controllo stradale

Una normale giornata nella Valmarecchia si è trasformata in un episodio di grande prontezza e professionalità da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Novafeltria. Tutto ha avuto inizio con una segnalazione al 112 per un piccolo incidente stradale lungo la Strada Statale 258 Marecchiese, fortunatamente senza feriti, dove un veicolo era uscito di strada per evitare un altro mezzo che aveva invaso improvvisamente la carreggiata.

Durante le verifiche per individuare il conducente responsabile, i militari si sono recati presso la sua abitazione. Qui hanno trovato l’uomo in condizioni critiche: improvvisamente colto da un arresto cardio-circolatorio, era caduto a terra privo di sensi. Grazie all’immediato intervento dei carabinieri, che hanno applicato tempestivamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare, i parametri vitali dell’uomo sono stati rapidamente stabilizzati.

Successivamente, il personale sanitario del 118 ha preso in carico il paziente, trasportandolo d’urgenza all’ospedale di Rimini. Attualmente, l’uomo è ricoverato e non corre pericolo di vita. L’episodio evidenzia non solo l’efficacia dell’azione dei Carabinieri in situazioni di emergenza, ma anche l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine e servizi sanitari per salvare vite in condizioni critiche.