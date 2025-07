Napoli, ennesima tragedia sul lavoro: tre operai cadono da un cestello elevatore e perdono la vita

Una tragedia ha scosso questa mattina il quartiere Arenella di Napoli, dove tre operai hanno perso la vita in un grave incidente sul lavoro. Poco prima delle 10, mentre si trovavano all’altezza dell’ottavo piano di un edificio in via Domenico Fontana, il cestello elevatore su cui stavano operando si è improvvisamente inclinato, causando la caduta nel vuoto delle vittime. Secondo le prime informazioni, i tre sarebbero morti sul colpo.

Il luogo dell’incidente è situato proprio di fronte all’ingresso principale dell’Istituto nazionale tumori Pascale. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori del 118, insieme a volanti della Polizia di Stato e agenti della polizia locale, impegnati nel gestire la viabilità della zona.

Pochi minuti dopo è arrivato anche il pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Napoli, per coordinare le indagini in corso. Dalle informazioni frammentarie raccolte, sembrerebbe che i tre operai stessero raggiungendo il tetto dell’edificio al momento dell’incidente.

Le cause esatte dell’accaduto sono ancora da accertare, mentre la comunità locale resta sotto shock per la gravità di quanto accaduto.