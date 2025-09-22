Mototerapia San Marino. Un mosaico di emozioni: le immagini di Tuttavia…2025

Le fotografie, messe insieme, compongono il logo dell’edizione di quest’anno e raccontano attraverso volti, gesti e attimi l’energia di questo Evento e la bellezza di una comunità che si ritrova. Le immagini si possono scorrere e commentare, e chi lo desidera potrà anche aggiungerne di proprie, che diventeranno visibili una volta autorizzate dall’amministratore.

Abbiamo prestato particolare attenzione a non pubblicare i volti riconoscibili di bambini che non conosciamo direttamente, a parte quelli per i quali sappiamo di avere consenso e tranquillità. È giusto ricordare che Mosaically utilizza contenuti interattivi forniti da piattaforme esterne e che nei mosaici possono comparire fotografie di persone riconoscibili.

Abbiamo impiegato esclusivamente immagini per le quali sia stato acquisito il consenso degli interessati, oppure realizzate in contesti pubblici e destinati alla comunicazione istituzionale e di interesse generale. Gli interessati possono comunque chiedere in ogni momento la rimozione di una loro immagine scrivendo a mototerapiarsm@gmail.com

Anche questa edizione, nonostante defezioni e imprevisti che ormai sembrano far parte del percorso, è stata indimenticabile. Non lo è per l’organizzazione perfetta o per le attività riuscite senza sbavature, ma perché ha visto insieme persone uniche, diverse e allo stesso tempo unite; incontri, emozioni, storie che hanno lasciato un segno profondo. Età differenti, corpi, identità e vissuti si sono ritrovati a far parte, normalmente, della stessa comunità. Certo, tante cose restano da migliorare, alcune soluzioni improvvisate hanno mostrato i loro limiti, ma molte altre, forse meno appariscenti, sono riuscite a toccare il cuore, la mente e l’anima. Così come immaginavamo e volevamo, in un momento in cui mai come ora c’è bisogno di rispetto, di condivisione e di ritrovarsi umani.

Per questo un grazie sincero va a tutti: a chi ha partecipato, a chi ha lavorato dietro le quinte, a chi ha sostenuto e creduto. Agli enti e alle istituzioni che hanno concesso il patrocinio, agli sponsor e ai partner che hanno reso possibile tutto ciò, ai volontari, agli artisti, ai tecnici, alle famiglie, a chi ha messo tempo ed energia, a chi ha regalato un sorriso, una parola, una mano tesa. Perché il vero mosaico di Tuttavia… siete voi.

Il Comitato Organizzatore