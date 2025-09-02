Mototerapia San Marino. Il sogno del volo in mongolfiera a portata di tutti

Ogni edizione di Tuttavia… che Spettacolo! regala emozioni nuove, ma quest’anno ce n’è una che sembra davvero pronta a diventare realtà: la possibilità, per persone disabili e non, di vivere l’esperienza unica del volo vincolato in mongolfiera.

Non è mai stato semplice garantirlo: il meteo, si sa, non sempre regala certezze, e anche la mongolfiera è un mezzo che richiede la dovuta attenzione. Servono giornate stabili, spazi adeguati e una logistica ben organizzata. Ma questa volta tutto sembra andare nella direzione giusta: settembre promette condizioni ideali e l’organizzazione ha preparato ogni dettaglio per rendere possibile questa magia, grazie alla collaborazione con Dream Balloons e alla disponibilità della Federazione Sammarinese Baseball e delle autorità sportive che ci hanno messo a disposizione le proprie infrastrutture.

E allora sì, quest’anno possiamo lasciarci andare alla speranza e dire che forse, davvero, il cielo sarà di tutti. Perché salire su una mongolfiera, anche solo per un volo vincolato, significa vivere un momento di libertà assoluta: lo stupore di guardare dall’alto l’Evento, le colline intorno al Castello di Serravalle, il profilo delle torri del Monte Titano e magari anche il mare all’orizzonte. Un’emozione che unisce, senza differenze, chiunque abbia il coraggio di provare.

Sarà un’esperienza intensa ed il simbolo perfetto dello spirito di Tuttavia…che Spettacolo!: nulla è precluso, se ci si organizza per abbattere le barriere.

Ma non solo: il volo in mongolfiera rappresenterà anche un invito collettivo a guardare più in alto, a credere che i limiti possano essere superati e che l’inclusione non sia un sogno irraggiungibile, bensì una conquista concreta. In un momento in cui le comunità hanno bisogno di ritrovare fiducia e senso di appartenenza, questo gesto di “portare tutti verso il cielo” diventa un messaggio potente: quando ci si mette insieme, con passione e responsabilità, ciò che sembrava impossibile diventa possibile.