Montescudo-Monte Colombo, Gian Marco Casadei nominato presidente ad interim dell’Unione dei Comuni della Valconca

Gian Marco Casadei, sindaco di Montescudo – Monte Colombo, assume la presidenza dell’Unione dei Comuni della Valconca a seguito delle dimissioni del presidente uscente, Giorgio Ciotti, sindaco di Morciano di Romagna. La nomina, prevista dallo statuto dell’Unione, affida la presidenza “nelle more dell’elezione del presidente” al sindaco più anziano di età, ruolo che ora ricopre Casadei.

Il neo Presidente ha subito intrapreso un percorso di conoscenza con la struttura amministrativa: nel pomeriggio di ieri si è recato presso la sede dell’Unione per incontrare il personale tecnico e amministrativo, il Vice Segretario Reggente e i responsabili delle diverse aree. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto e di avvio di una fase di lavoro istituzionale improntata alla collaborazione tra i Comuni membri, in vista della transizione verso la nuova elezione del presidente.

Casadei ha espresso l’intenzione di svolgere il proprio ruolo con impegno e responsabilità, garantendo continuità e sostegno alle attività dell’Unione durante questo periodo di passaggio.