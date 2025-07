Montefiore Conca, torna domani “Marte-di Jazz”: quattro serate estive tra musica, cultura e paesaggio

Prende il via domani, martedì 15 luglio, nella suggestiva Piazza della Libertà, l’edizione 2025 della rassegna “Marte-di Jazz a Montefiore”, un convivio gratuito di musica e atmosfera pensato per animare il cuore dell’estate in Valconca.

La manifestazione, ideata da Diego Olivieri, direttore artistico di JaZzFeeling, e promossa dall’Amministrazione comunale di Montefiore Conca, propone quattro appuntamenti musicali, sempre di martedì alle ore 21, nelle date del 15, 22, 29 luglio e 5 agosto. L’iniziativa è realizzata con lo spirito del progetto “Identità Aggreganti”, che unisce cultura, socialità e valorizzazione del territorio.

A inaugurare la rassegna, questa sera, sarà il concerto “Afro American Songbook” dell’Alessia Obino Trio, un viaggio musicale tra i classici afroamericani, rielaborati in chiave interpretativa pura, giocosa ed estemporanea.

Il 22 luglio sarà la volta di “JazzBossa Journey” con il Trio Torri, Tabone, Cambrini, che offrirà un’esperienza immersiva tra sonorità jazz e bossa nova. Il 29 luglio salirà sul palco la Soulcaster Blues Band con il travolgente spettacolo “Let the good times roll”, mentre a chiudere la rassegna il 5 agosto sarà il concerto “The Beauty in Jazz” con il Linda Gambino Trio (Gambino, Bachi, Gabellini).

Ogni serata sarà preceduta alle 19:30 da una passeggiata panoculturale ad anello, accessibile a tutti, della durata di circa un’ora. L’escursione, accompagnata dai volontari CAI, offrirà ai partecipanti scorci mozzafiato sulla Rocca Malatestiana e la riviera adriatica, arricchita da aneddoti e curiosità del territorio.

«È sempre emozionante ritrovarsi con gli amici nella bella Montefiore, in Valconca – racconta Diego Olivieri –. Questa rassegna scandisce il cuore dell’estate, in un luogo dove essere assieme ha un sapore intenso, complice l’ottimo cibo locale cui ben si associa il convivio di musica e atmosfera».

Anche il sindaco di Montefiore Conca, Filippo Sica, sottolinea il valore dell’iniziativa: «“Marte-di Jazz” non è solo una rassegna musicale, ma un modo per vivere Montefiore in tutta la sua bellezza. In queste serate si intrecciano cultura, socialità e paesaggio: la musica jazz risuona tra le pietre antiche del borgo, accendendo la magia di Piazza della Libertà e rendendola il cuore pulsante della nostra estate».

Calendario degli appuntamenti “Marte-di Jazz a Montefiore” 2025: