Montefiore Conca, sabato notte alla scoperta della “Rocca degli Eterni Amanti” tra misteri, leggende e visite a lume di candela

Suggestione, storia e un pizzico di brivido attendono i visitatori della Rocca Malatestiana di Montefiore Conca sabato 27 settembre alle ore 21, per un evento speciale dal titolo evocativo: “La Rocca degli Eterni Amanti”.

La serata si aprirà con una conferenza dedicata al paranormale, curata da esperti del mistero che condurranno il pubblico tra fenomeni inspiegabili, leggende popolari e verità nascoste.

A seguire, i partecipanti saranno immersi in un’atmosfera unica con la visita animata a lume di candela: un percorso notturno suggestivo, guidati da personaggi misteriosi che accompagneranno i presenti tra le sale e gli spazi della Rocca, intrecciando fatti storici e racconti leggendari.

L’evento – che si svolgerà interamente all’interno della cornice gotica e romantica del castello riminese – promette un viaggio emozionante nel cuore delle storie più antiche e affascinanti della Valconca, con l’immancabile richiamo agli “eterni amanti” che ispirano la fama più enigmatica della rocca.

La partecipazione è aperta a un numero limitato di persone: la prenotazione è obbligatoria e i posti sono contingentati.

Info e prenotazioni: +39 349 4449144

Un appuntamento che unisce cultura, mistero e spettacolo, da vivere rigorosamente al chiaro di candela in una delle rocche più suggestive della Romagna.