Montefiore Conca, musica e poesia alla Rocca Malatestiana: un viaggio romantico e popolare per il cuore

Domani, sabato 9 agosto alle 21:15 nella Corte della Rocca Malatestiana, Ingrid Casadei con la sua fisarmonica e Diego Olivieri, con letture e recitazioni di poesie accompagnate da brevi aneddoti, proporranno un evento dedicato a musica e poesia “dirette al cuore”.

L’iniziativa vuole celebrare l’aspetto romantico della vita, inteso non solo come sentimento verso qualcosa, ma come un amore profondo per la vita stessa, intessuto di energia condivisa tra persone, luoghi e passioni. Il duo accompagnerà il pubblico in un percorso musicale e poetico che spazia tra le armonie tradizionali dei Balcani, della Macedonia, della Francia e della Romagna, evocando suggestioni circensi e piazze immaginarie, con sonorità intense e giocose.

“Ingrid e Diego cercano di accarezzare l’anima, attraversando i meandri del cuore con gioia, profondità e sana leggerezza”, si legge nella presentazione dell’evento.

L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati, pertanto è consigliata la prenotazione.

Un’occasione per vivere insieme un momento di emozione e appartenenza popolare, capace di far sentire bene chi partecipa.