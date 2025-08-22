    • Montefiore Conca, il presidente della Provincia di Rimini Sadegholvaad in visita alla fattoria sociale Ca’ Santino

    Momenti di grande emozione ieri alla fattoria sociale Ca’ Santino, dove il presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha incontrato ospiti e operatori della cooperativa che dal 1998 gestisce servizi accreditati per persone con disabilità intellettiva.

    Accolto dalla presidente della cooperativa Meris Campolucci Marchini e dal direttore Pierpaolo Frontini, insieme ai co-fondatori Luciano Marchini e Gianfranco Cenci, e ai rappresentanti di Legacoop Romagna, Sadegholvaad ha visitato i laboratori educativi e produttivi della struttura. Dall’orto al frutteto, dai recinti degli animali alle erbe officinali, fino al forno da cui escono biscotti, pane e prodotti salati distribuiti nei negozi e supermercati di Morciano e Cattolica, ogni spazio è pensato secondo la filosofia della “vita operosa”.

    Il presidente ha avuto modo di incontrare anche alcuni degli ospiti della cooperativa, condividendo sorrisi e abbracci: «È stato un momento emozionante, che testimonia l’importanza del lavoro quotidiano della cooperativa per l’inclusione e la crescita delle persone», hanno sottolineato i responsabili di Ca’ Santino.

    La cooperativa gestisce attualmente circa 60 progetti di vita, impiega stabilmente 50 persone di cui 15 soci e offre diversi servizi: un Centro socio riabilitativo residenziale per 18 ospiti, un Centro socio-occupazionale per 23 persone, un Centro socio-educativo per 20 minori con difficoltà affettive, relazionali e comportamentali e un gruppo appartamento a San Giovanni in Marignano per 5 persone. È prossima l’apertura di un Centro diurno a Cattolica, che amplierà ulteriormente le opportunità di supporto e inclusione.

    La visita di Sadegholvaad rappresenta un riconoscimento tangibile dell’impegno della cooperativa e delle istituzioni locali nel promuovere percorsi di autonomia e partecipazione attiva per le persone con disabilità.

