Monte Grimano Terme, domenica 31 agosto: convegno e spettacolo con Paolo Cevoli e Vittorio Pettinato

Domenica 31 agosto Monte Grimano Terme si prepara ad accogliere un doppio appuntamento culturale e di intrattenimento che unisce approfondimento e divertimento.

Alle ore 17:00 è in programma un convegno su “Agricoltura e sviluppo sostenibile”, con la partecipazione di autorità politiche e operatori del settore. L’iniziativa offrirà l’occasione per confrontarsi sulle sfide e le opportunità legate all’agricoltura del territorio, con un focus particolare sulle pratiche sostenibili e innovative.

A seguire, per chi lo desidera, sarà possibile partecipare a un’apericena su prenotazione presso il locale Green Piada, un momento conviviale per incontrare relatori e appassionati del settore.

La serata proseguirà con lo show comico di Paolo Cevoli e Vittorio Pettinato, in programma alle ore 21:00. I due celebri comici porteranno sul palco tutta la loro ironia e capacità di coinvolgere il pubblico, garantendo risate e spettacolo.

L’ingresso allo show è di 10 euro per gli adulti e 5 euro per i minori fino a 14 anni.

Un’occasione unica per unire cultura, territorio e divertimento, all’insegna della sostenibilità e dell’intrattenimento di qualità.