Monte Cerignone (PU), muore travolto da una frana nella profonda buca scavata nel suo terreno. Inutili i soccorsi: l’uomo estratto dai Vigili del Fuoco

Un via vai di sirene, ambulanze, Vigili del Fuoco e Carabinieri ha turbato ieri la quiete della media Valconca, annunciando una tragedia. Giancarlo Calisti, residente a Pereto di Monte Cerignone (PU), è morto in un drammatico incidente.



La piccola frazione di Pereto del comune di Monte Cerignone (PU)

Le notizie al momento sono frammentarie e l’esatta dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute tempestivamente. Al di là di quanto rimbalza fra le suggestive case di quel borgo, l’unica certezza, al momento, sembra essere che l’uomo, nella tarda mattinata di ieri, mentre stava lavorando nella sua proprietà, è sceso o caduto in una buca che era stata scavata poco prima e lì sarebbe stato travolto dal terreno di scavo che era stato accumulato a ridosso della stessa. Una frana che non gli avrebbe lasciato scampo.

Comunque, nel piccolo borgo del Montefeltro, le “voci” sulla dinamica del tragico incidente si rincorrono. Secondo queste sembrerebbe che il Calisti stesse operando con un escavatore per eseguire lavori di drenaggio vicino alla buca e che, per cause ancora da chiarire, sarebbe caduto all’interno. Per poi venire sepolto da terra e sassi. L’uomo sembra si trovasse da solo al momento dell’incidente e sarebbe stato ritrovato dai familiari, preoccupati perché non era rientrato all’ora di pranzo e non era raggiungibile al telefono.

Dunque, secondo questa ricostruzione, la frana lo avrebbe completamente seppellito, impedendo ai sanitari del 118 di prestargli soccorso fino all’arrivo dei Vigili del Fuoco, che lo avrebbero estratto quando ormai non c’era più nulla da fare.

Ulteriori dettagli e conferme certe sulla dinamica dell’incidente sono attesi nelle prossime ore. Al momento, l’unica certezza è che la notizia ha profondamente scosso la comunità di Pereto, piccola frazione situata pochi chilometri a valle di Monte Cerignone, lungo la Strada Provinciale 12 che collega Mercatino Conca a Carpegna, lasciando sgomenti i suoi abitanti.