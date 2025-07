Mondaino (RN), dal 14 al 17 agosto torna il Palio de lo Daino: rievocazione storica tra spettacoli, contrade e tradizione

Sta per tornare uno degli appuntamenti più attesi dell’estate romagnola: il “Palio de lo Daino”, storica rievocazione in programma da giovedì 14 a domenica 17 agosto nel borgo collinare di Mondaino, in Valconca. L’edizione 2025 – la trentaseiesima – sarà accompagnata dallo slogan “Riviviamo insieme la storia… Mettiti in Palio”, a sottolineare l’invito rivolto al pubblico a partecipare attivamente a quella che non è solo una manifestazione, ma un autentico rito collettivo capace di far rivivere, ogni anno, la magia del Medioevo.

Il Palio affonda le sue radici in un evento storico datato 1459: la pace sancita proprio a Mondaino tra Federico da Montefeltro e Sigismondo Malatesta. Un documento antico recita: “Li festeggiamenti sono detti per rammemorare lo giorno ne lo quale in un poggetto del tereno de Mondaino el Conte Federico da Montefeltro se abocò con Sigismondo Malatesta Signore de Arimino et se faranno feste assai come allhora”. Da qui nasce l’anima dell’evento, che per quattro giorni trasforma il paese in un grande teatro a cielo aperto.

Protagoniste assolute saranno le quattro Contrade – Borgo, Castello, Contado e Montebello – che si sfideranno nella storica disfida per la conquista del Palio, tra giochi spettacolari, tornei e gare popolari. Le stesse Contrade cureranno anche l’apertura delle caratteristiche taverne, dove si potranno gustare piatti della tradizione locale “per lo conforto de li voti stomaci et de le gole arse”.

Non mancheranno spettacoli di artisti di strada, musici, trampolieri, giocolieri, cantori, giullari e artigiani provenienti da tutta Italia e dall’Europa. Tra le attrazioni più attese, il ritorno degli spettacoli di falconeria, che si svolgeranno in piazza Maggiore, regalando emozionanti acrobazie tra torri e tetti con rapaci addestrati.

Grande spazio anche ai laboratori artigianali, alle dimostrazioni di antichi mestieri, ai cortei in costume e agli accampamenti storici. Tutti i dettagli scenografici – dai costumi cuciti a mano agli arredi in legno e pietra – saranno realizzati con particolare attenzione filologica e artistica, a conferma dell’elevato livello qualitativo dell’evento.

Come ogni anno, la manifestazione è stata anticipata dalla diffusione di un video promozionale a cura della Pro Loco di Mondaino, disponibile dalla giornata di ieri sui canali social ufficiali dell’evento. Il trailer – costruito con immagini d’archivio e scene suggestive del Palio – vede come protagonista Gianluca Foresi, artista di Orvieto conosciuto per la sua abilità nell’improvvisazione in rima e presenza fissa tra i personaggi del Palio.

«Sarà un’edizione speciale, con tante sorprese che sveleremo nei prossimi giorni», anticipa Pierpaolo Saioni della Pro Loco di Mondaino. «Come sempre, a contraddistinguerla sarà l’alta qualità che ci impegniamo a garantire in ogni aspetto dell’organizzazione: dagli spettacoli agli allestimenti, dalla ristorazione alla logistica. Il Palio de lo Daino è un evento unico, che si distingue nel panorama locale e nazionale per il livello delle rievocazioni, per l’impegno della comunità e per l’esperienza autentica che riesce a offrire a ogni visitatore. È la festa di un intero paese che crede nella cultura, nella storia e nella bellezza condivisa».

Il Palio de lo Daino è organizzato dalla Pro Loco di Mondaino con il supporto del Comune, delle quattro Contrade, della Compagnia Balestrieri e Musici “San Michele” ed è membro ufficiale del “Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche” e della rete delle manifestazioni storiche della Regione Emilia-Romagna.