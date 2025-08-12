Mondaino, Palio del Daino dal 14 al 17 agosto: in scena anche Mago Gabriel e Magica Gilly

Da giovedì 14 a domenica 17 agosto 2025, ogni sera alle 21:45, il pubblico del Palio de lo Daino potrà assistere allo spettacolo “Incanti e sortilegi” con Gabriel e Magica Gilly, che si esibiranno alla Discesa della Fontana.

Il Palio de lo Daino, una delle rievocazioni storiche più rinomate d’Italia, ospita quest’anno due artisti che uniscono illusionismo e atmosfera medievale, offrendo uno show suggestivo in pieno stile d’epoca.

Sul palco, Gabriel e Magica Gilly proporranno numeri di prestigio, utilizzando oggetti di scena e costumi coerenti con l’ambientazione storica. “Siamo felici di portare la magia in un evento così ricco di storia e partecipazione popolare – ha dichiarato Gabriel –. Sarà un’occasione speciale per far vivere al pubblico un incontro tra incanto e tradizione”.

Magica Gilly, nota per le sue apparizioni televisive su Rai 1 e Italia 1, presenterà i suoi effetti magici più amati, adattati per immergere gli spettatori in un’atmosfera sospesa tra mistero e meraviglia.

L’ingresso allo spettacolo è incluso nel biglietto del Palio de lo Daino.