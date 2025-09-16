Modifiche alla circolazione ferroviaria tra Rimini e Riccione fino al 27 settembre per lavori di manutenzione

Fino al 27 settembre, alcune linee ferroviarie tra Rimini e Riccione subiranno variazioni nella circolazione a causa di interventi di manutenzione straordinaria. Le operazioni prevedono cancellazioni e modifiche di orario su diversi treni, con conseguente impatto sui servizi regionali e a lunga percorrenza.

Tra le principali variazioni, il treno Frecciarossa 9809 Milano – Bari sarà cancellato da Bologna a Bari nei giorni 18, 24 e 25 settembre. Analogamente, i collegamenti Bari – Milano con Frecciarossa 8803 e 9806 saranno sospesi tra Ancona e Milano nei giorni 19, 25 e 26. Anche il treno Frecciarossa 8810 Bari – Milano subirà cancellazioni da Bari a Bologna nelle date 19, 25 e 26.

Per le tratte più lunghe, alcuni collegamenti tra Lecce e Venezia e tra Venezia e Piacenza saranno temporaneamente cancellati o modificati. In particolare, il Frecciarossa 8816 Lecce – Venezia non circolerà dal 20 al 27 settembre, mentre il Frecciarossa 8801 Venezia – Piacenza sarà sospeso nei giorni 19, 25 e 26.

Alcune relazioni subiranno variazioni di orario: il treno IC 604 Pescara – Milano potrà partire con anticipi o modifiche di orario, mentre il collegamento IC 605 Milano – Lecce manterrà le fermate e gli orari, viaggiando con un nuovo numero (IC 35827) tra Milano e Cesena e con bus sostitutivi tra Cesena e Pesaro. Analogamente, da Pesaro a Lecce e da Bari a Pesaro, alcune tratte saranno coperte con servizi di bus sostitutivi.

Inoltre, alcune corse notturne tra Milano/Torino e Lecce tra il 15 e il 25 settembre potrebbero essere soggette a modifiche di orario, con variazioni di orari e numeri di treno.

Le società ferroviarie raccomandano di verificare gli aggiornamenti sui propri canali ufficiali prima di pianificare i viaggi, in quanto le modifiche sono state organizzate per permettere interventi di manutenzione che migliorano la qualità dei servizi.