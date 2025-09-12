Misano, orto solidale Auser: 250 kg di verdura donati alle famiglie bisognose

Gli orti sociali di Misano continuano a produrre non solo ortaggi, ma anche solidarietà. Nei mesi estivi, l’orto curato dall’AUSER, organizzazione di pensionati con finalità sociali, ha permesso di raccogliere oltre 250 kg di verdure, distribuiti gratuitamente a 28 famiglie misanesi in condizione di fragilità economica, identificate con il supporto del Servizio Sociale del Comune.

Tra maggio e agosto, i volontari hanno preparato 88 pacchi di verdure, consegnati direttamente ai nuclei familiari, trasformando il raccolto in un concreto gesto di sostegno.

L’iniziativa è stata valorizzata dall’Assessore all’Ambiente Nicola Schivardi, che ha ringraziato personalmente i volontari insieme al Presidente Auser Massimo Fusini, al Vicepresidente Sauro Tonti e alla referente comunale Giuseppina Ugolati, definendo l’attività “un esempio concreto di impegno sociale e comunitario”.

I pensionati interessati a partecipare alla gestione degli orti possono rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali del Comune di Misano per informazioni e adesioni.