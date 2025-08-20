Misano, la fantasia prende vita: una bambina di 8 anni scrive un libro ambientato in città

Non servono grandi viaggi per vivere un’avventura straordinaria: a volte basta lo sguardo di una bambina. A soli 8 anni, una giovane turista di Modena ha scritto “Mistero a Misano”, trasformando le strade, la spiaggia e i luoghi più conosciuti della cittadina in scenari di magia e mistero.

Il libro racconta una storia pensata e vissuta attraverso gli occhi della sua giovane autrice, dimostrando che Misano non è solo una meta da visitare, ma anche un luogo da immaginare, capace di accendere la fantasia e ispirare racconti.

A condividere la notizia è stato Visit Misano, che ha voluto ringraziare la piccola Sofia e augurarle una buona vacanza nella città che ha reso protagonista delle sue pagine.