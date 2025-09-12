Misano. Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini: sarà un sabato esplosivo con la Sprint Race e il Nameless Festival

Misano World Circuit, 12 settembre 2025 – Prima intensa giornata al Misano World Circuit per il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini con i piloti che sono scesi in pista per le prove libere. Domani si proseguirà con le qualifiche, le due gare del Campionato del Mondo Moto E e la Tissot Sprint Race di MotoGP.

Sarà una giornata ricca anche dal punto di vista degli eventi sul territorio, con le tante proposte del cartellone The Riders’ Land Experience e la grande festa targata Red Bull e Nameless in circuito, che dalle 18:00 aprirà le proprie porte anche al pubblico esterno (area Misanino).

PRESENTATA AL TEATRO GALLI LA HALL O FAME DELLA MOTOGP

Una nuova Hall of Fame, un nuovo design per il trofeo e tre nuove Leggende della MotoGP: è stata una serata ricca di contenuti quella andata in scena ieri sera al Teatro Gralli di Rimini.

Dorna ha voluto celebrare i campioni che hanno giocato un ruolo fondamentale nella storia del motociclismo inserendo nella Hall of Fame i piloti che hanno ottenuto il maggior numero di vittorie o che sono diventati dei simboli della loro epoca e della MotoGP stessa, a cominciare da quelli scomparsi: Umberto Masetti, Geoff Duke, John Surtees, Mike Hailwood, Phil Read e Barry Sheene.

Poi, è stato il momento di celebrare tutti coloro che hanno potuto partecipare alla serata o inviare i loro messaggi alla cerimonia: Giacomo Agostini, Kenny Roberts, Freddie Spencer, Eddie Lawson, Wayne Rainey, Kevin Schwants, Mick Doohan, Casey Stoner, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo e Valentino Rossi. Autentici campioni che hanno portato complessivamente sul palco del Teatro Galli 23 titoli MotoGP e oltre 300 vittorie.

Nel corso delle celebrazioni è stata svelata anche la nuova Torre dei Campioni, l’iconico trofeo che porta incisi i 76 nomi dei campioni del mondo incoronati sino ad oggi.

Una serata che ha regalato emozioni anche al numeroso pubblico riunito in piazza Cavour per assistere al Red Carpet.

NELLA FAN ZONE L’INCONTRO CON I PILOTI, DJ SET E LE ATTIVITÀ DELLA SPORT’S AREA

Domani sarà una giornata ricca di opportunità nella Fan Zone che si trova vicino al Prato 1, accessibile dalle 16.00 anche ai possessori di biglietti Tribune e Prato 2.

Dal mattino aprirà la Sport’s Area e alle 12:00 inizierà il Dj Set. Nel pomeriggio, dalle 17:00 alle 18.00, sul palco si alterneranno i piloti Stefano Nepa e Luca Lunetta (SIC 58 Squadra Corse), Marco Bezzecchi e Jorge Martin (Aprilia Racing Team), Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3), Francesco Bagnaia e Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) e Luca Marini (Honda HRC Castrol), che saranno a disposizione del pubblico per foto e autografi.

PROSEGUONO GLI EVENTI SUL TERRITORIO. IN CIRCUITO IL RED BULL MUSIC FESTIVAL BY NAMELESS

Proseguono gli eventi sul territorio del cartellone “The Riders’ Land Experience”. A Riccione prosegue fino a domenica l’Ingar Motor Fest nell’area storica dell’Abissinia (viale Amerigo Vespucci) con esibizioni spettacolari di drifting, freestyle e trial, show adrenalinici con camion, auto, ape e prototipi, seguiti da performance di tuning e supercar e dagli immancabili stunt show, oltre agli appuntamenti con la mototerapia e alle dimostrazioni dedicate alle tecniche di primo soccorso.

A Misano Adriatico seconda e ultima giornata del Dedikato, in programma all’Arena 58 e il centro di Misano dove, dalle 17:30 alle 24:00, andranno in scena esibizioni Freestyle by Daboot, gli spettacolari lanci dei paracadutisti dell’Associazione Turbolenza in collaborazione con la scuola di paracadutismo Skydive Fano, ma anche concerti, mostra delle T-shirt dal 2007 ad oggi, sfilate di moto storiche, lo spettacolo pirotecnico e tanto altro

A Cattolica, in Piazza 1° Maggio, Via Fiume e Via Curiel, va in scena Cattolica Ride Week: in programma scuola e sfilata di minimoto, concerti dei Birri Medi, Dj Set e body painting.

A Rimini, in Piazzale Fellini, dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 il Motoclub Pasolini metterà a disposizione istruttori federali e proprio personale per avviare i bambini, dai 6 anni in su, alla guida delle minimoto.

Il centro di Coriano, dalle 11.00, si animerà con La Sbaraccata al Sangiovese: una lunga giornata a base di musica, piadina romagnola e assaggio di vino Sangiovese.

Infine, a Misano World Circuit, dalle 18.00, prenderà il via il Red Bull Music Festival by Nameless che vedrà come special guest il dj e produttore musicale Afrojack (ingresso gratuito previa registrazione su Ciaotickets).

TRENINI E NAVETTE PER ARRIVARE IN CIRCUITO

Per raggiungere il circuito senza auto, da venerdì a domenica, dalle 8:00 alle 17:30, saranno disponibili dei trenini turistici (frequenza ogni 20 minuti circa) che collegheranno la zona mare di Misano con la zona rossa (paddock e tribune), con partenza da Misano Centro (Piazza della Repubblica angolo Via Dante) e Misano Brasile (Fermata 1bis, angolo Via Alberello e Via della Stazione). Il costo del biglietto è di 5 euro per singola tratta; andata e ritorno a 8 euro.

Nella giornata di domenica sarà inoltre attivo un servizio navette gratuito, svolto da Start Romagna, con partenze da Riccione e Cattolica dalle 7:30 alle 13:00 e ritorno da Misano World Circuit dalle 15:00 alle 18:00.

Per informazioni su orari e percorsi: https://www.startromagna.it/news/motogp-2025/.

VIABILITÀ A PORTATA DI MANO GRAZIE ALLA NUOVA APP MISANO WORLD CIRCUIT

È online l’aggiornamento della nuova App Misano World Circuit studiata per facilitare il raggiungimento del circuito e, attraverso i tre percorsi colorati, non appesantire il traffico.

Nella sezione mappa è possibile visionare il percorso ottimale, consigliato in base alla tipologia di biglietto posseduto, e accedere ai parcheggi più vicini.

DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI

Sono ancora disponibili i biglietti per assistere dal vivo al Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini. I tagliandi si possono acquistare nei punti vendita Ticketone presenti in tutta Italia, sul sito web www.ticketone.it e presso le casse del circuito, aperte fino a domenica.

IL PROGRAMMA IN PISTA DI DOMANI

08:40-09:10 Moto3™ Free Practice 2

09:25-09:55 Moto2™ Free Practice 2

10:10-10:40 MotoGP™ Free Practice 2

10:50-11:05 MotoGP™ Qualifying 1

11:15-11:30 MotoGP™ Qualifying 2

12:10 FIM MotoE™ World Championship Race 1

12:45-13:00 Moto3™ Qualifying 1

13:10-13:25 Moto3™ Qualifying 2

13:40-13:55 Moto2™ Qualifying 1

14:05-14:20 Moto2™ Qualifying 2

15:00 MotoGP™ Tissot Sprint

16:10 FIM MotoE™ World Championship Race 2

17:00 Red Bull MotoGP™ Rookies Cup Race 1

