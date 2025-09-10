Misano. Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini: che lo spettacolo abbia inizio!

-Domani alle 17:00 la Pit Walk solidale in circuito

-La Mirko Casadei POPular Folk Orchestra eseguirà gli inni prima della gara di MotoGp di domenica

-Proseguono gli eventi sul territorio del palinsesto “The Riders’ Land Experience

Misano World Circuit, 10 settembre 2025 – Con il media event ufficiale “Virtual Grid: pronti alla sfida’”, organizzato in collaborazione con Dorna Sports e in programma nel tardo pomeriggio di oggi a San Marino, avrà ufficialmente inizio la settimana del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini.

Da domani il paddock del Misano World Circuit inizierà ad animarsi, in attesa delle prime prove libere che da venerdì sposteranno l’attenzione in pista.

TORNA LA PIT WALK SOLIDALE

È in programma domani alle 17:00 la tradizionale Pit Walk Solidale. Grazie alla collaborazione con cinque associazioni no profit del territorio circa 40 ragazze e ragazzi con disabilità, insieme ai loro accompagnatori, avranno l’opportunità di visitare la pit lane, ammirare ai box le moto e intrattenersi con i responsabili dei Team.

L’ORCHESTRA CASADEI ANIMERÀ LA GRIGLIA ED ESEGUIRÀ GLI INNI

Sarà la Mirko Casadei POPular Folk Orchestra ad eseguire gli inni nazionali di San Marino e Italia sulla griglia di partenza prima dell’avvio della gara di MotoGp in programma domenica alle 14.00.

Il figlio dell’indimenticato “Re del liscio” Raoul Casadei si esibirà insieme ad una formazione di dieci musicisti, accompagnati da tre coppie di ballerini, regalando, prima del momento istituzionale, uno show pronto a coinvolgere il pubblico presente con l’allegria che caratterizza il territorio.

DOMANI A RICCIONE IL PRIMO EVENTO TARGATO RED BULL, A RIMINI MOTOGP ICONIC

Entra nel vivo il programma The Riders’ Experience, il palinsesto di eventi pensati per fare vivere sul territorio il clima del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini.

Domani sera, a Riccione, arriva la Red Bull Riders Nights: dalle 20:00 a mezzanotte Viale Ceccarini – nel tratto compreso tra viale Gramsci e viale Dante – si trasformerà in una spettacolare arena urbana, con dj set e le spettacolari evoluzioni dei migliori rider. Per chi vorrà mettersi in gioco, nel villaggio sarà disponibile una sofisticata attrezzatura che consentirà di provare in totale sicurezza l’ebbrezza dell’impennata.

A Rimini, sempre alle 20:00, il pubblico potrà assistere al Red Carpet, gratuito, delle Leggende della MotoGp che parteciperanno all’evento privato “MotoGp Iconic”, in programma al Teatro Galli a Rimini. Tra gli altri, sfileranno sul tappeto rosso di Piazzale Cavour Giacomo Agostini, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Casey Stoner, Kevin Schwantz, Dani Pedrosa e Freddie Spencer.

DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI

Sono ancora disponibili i biglietti per assistere dal vivo al Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini. I tagliandi si possono acquistare nei punti vendita Ticketone presenti in tutta Italia, oltre che on line su www.ticketone.it. Nella settimana dell’evento, week end compreso, saranno aperte anche le casse del Misano World Circuit.

Ufficio Stampa Misano World Circuit