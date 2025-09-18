Misano Adriatico. Startan Race Fim Junior Gp World Championship: prosegue un settembre di grandi eventi sportivi a Misano

Misano Adriatico, 18 settembre 2025 – Ancora un weekend all’insegna dei grandi eventi sportivi a Misano Adriatico. Dopo i Campionati Nazionali di pattinaggio artistico, l’Italia Bike Festival e il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, che hanno fatto registrare numeri record con oltre 63.000 e 174.000 spettatori nell’arco dei due weekend, settembre prosegue con altri due appuntamenti che richiameranno un gran numero di persone a Misano.

Sabato e domenica torna la Spartan Race, la celebre gara ad ostacoli che spinge i partecipanti a superare i propri limiti.

Anche quest’anno saranno circa 6.000 gli atleti che, nelle due giornate di gare, si cimenteranno sul percorso che dall’Arena 58 si snoda lungo la spiaggia, l’Oasi naturalistica del Conca e la zona di Portoverde. I partecipanti saranno suddivisi nelle categorie Beast, Kids, Sprint e Super. Agli iscritti si aggiungono le presenze degli accompagnatori al seguito.

Se la Spartan Race animerà la zona mare, a Misano World Circuit sarà un altro fine settimana dedicato alla velocità che vedrà scendere in pista i futuri campioni delle due ruote nel Motor Valley e Emilia-Romagna Round del FIM JuniorGP World Championship.

“Gli eventi sportivi, accompagnati da un settembre perfetto dal punto di vista meteorologico – commenta il sindaco Fabrizio Piccioni – stanno producendo ottimi risultati in termini di presenze. Già da qualche anno puntiamo a consolidare la tradizionale stagione turistica con grandi eventi sportivi nei mesi primaverili e nel mese di settembre. Uno binomio, quello tra turismo e sport, che si sta dimostrando vincente”.

