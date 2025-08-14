Misano Adriatico, idropulitrici al lavoro sul lungomare e nelle vie del centro

Ieri, mercoledì 13 agosto, è entrato in piena attività il servizio di pulizia del lungomare e di alcune vie del centro di Misano Adriatico, realizzato tramite idropulitrici elettroniche e leggere, pensate per proteggere al massimo la pavimentazione.

Il servizio, effettuato due volte a settimana, interessa non solo i camminamenti stradali, ma anche le panchine in marmo e i bidoni dell’immondizia.

L’assessore all’ambiente, Nicola Schivardi, ha commentato: “L’ordine e la pulizia della nostra città sono una responsabilità comune a tutti ed abbiamo il dovere di contribuire al decoro in favore dei misanesi e degli ospiti. Attenzioni estese anche alle imprese ed ai loro fornitori. L’Amministrazione, insieme a Geat, sta lavorando in questi giorni per presentare una Misano ordinata in vista del Ferragosto”.