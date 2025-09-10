Misano Adriatico, dal 15 settembre al via le iscrizioni online alla mensa scolastica

A partire da lunedì 15 settembre 2025 si aprono ufficialmente le iscrizioni al servizio di ristorazione scolastica per l’anno 2025/2026, rivolto agli alunni della scuola primaria Colombo e Misano Monte.

L’iscrizione potrà essere effettuata esclusivamente online, attraverso la piattaforma digitale URBI, selezionando il percorso “servizi a domanda individuale ? iscrizione ai servizi a domanda individuale”. Per accedere è necessario utilizzare la propria identità digitale SPID.

Il costo del pasto resta fissato a 5,70 euro. Ogni mese, in base ai pasti effettivamente consumati, verrà emesso un avviso di pagamento pagoPa, che sarà inviato via e-mail all’indirizzo indicato al momento dell’iscrizione o potrà essere scaricato direttamente dalla piattaforma. L’avviso sarà intestato al genitore che ha proceduto all’iscrizione: sarà dunque lo stesso genitore a poter portare in detrazione la spesa nella dichiarazione dei redditi.

Per eventuali dubbi o difficoltà, le famiglie potranno contattare direttamente l’Ufficio Pubblica Istruzione ai numeri 0541/618479 e 0541/618460.

Un servizio fondamentale che accompagna la quotidianità scolastica degli studenti misanesi e che da quest’anno, sempre più digitalizzato, punta a garantire praticità, trasparenza e semplificazione per le famiglie.