Misano Adriatico, aperte le iscrizioni agli albi di presidenti e scrutatori di seggio

L’Ufficio elettorale del Comune ricorda che sono aperti i termini per presentare la domanda di iscrizione all’albo dei presidenti di seggio e all’albo degli scrutatori.

Per chi intende diventare presidente di seggio, la scadenza è fissata al 31 ottobre 2025, mentre chi desidera iscriversi come scrutatore ha tempo fino al 30 novembre 2025. Le richieste saranno valide per la revisione di gennaio 2026.

Non occorre ripresentare domanda per chi risulta già iscritto: l’albo resta valido fino a perdita dei requisiti o trasferimento in altro Comune.

Le istanze devono essere compilate online attraverso i link disponibili nelle sezioni dedicate del sito comunale. Una precisazione importante: chi intende iscriversi a entrambi gli albi dovrà compilare due domande distinte.

Un’occasione per chi vuol partecipare attivamente al funzionamento della macchina democratica, dando il proprio contributo nelle prossime tornate elettorali.