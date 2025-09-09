Meteo Romagna, domani nuova allerta gialla: temporali forti in arrivo sull’Appennino

La tregua del bel tempo è destinata a interrompersi bruscamente: la Protezione Civile dell’Emilia-Romagna ha diramato per domani, mercoledì 10 settembre, una nuova allerta gialla per temporali. Secondo il bollettino, i fenomeni inizieranno già nelle prime ore della notte e coinvolgeranno in prevalenza la fascia appenninica, con rischio di forti rovesci e possibili danni connessi.

La fase più intensa delle precipitazioni è attesa tra la mattina e il pomeriggio, con un progressivo esaurimento delle piogge verso sera. Ma non sarà finita: dalla serata si prevede infatti anche un rinforzo del vento da sud-ovest lungo i crinali, con raffiche che potranno toccare i 50-60 chilometri orari, localmente superiori. A rendere il quadro ancora più instabile, la possibilità di un aumento del moto ondoso fino a “molto mosso” al largo delle coste.

I tecnici avvertono che le precipitazioni sui rilievi potrebbero determinare ruscellamenti, piccole frane e innalzamenti rapidi dei corsi d’acqua. Per la gran parte del territorio l’attenzione resta rivolta ai possibili superamenti della soglia 1, ma nell’Appennino occidentale non viene escluso neppure un superamento della soglia 2, qualora i temporali dovessero intensificarsi.

Sarà quindi una giornata da vivere con prudenza, soprattutto nelle aree più fragili dal punto di vista idrogeologico. Mentre la Romagna si prepara a un mercoledì di forti temporali, resta l’auspicio che i fenomeni, pur intensi, passino rapidi senza lasciare alle spalle danni significativi.