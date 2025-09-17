Mercato coperto di Rimini. Torna il pesce fresco dell’Alto Adriatico, folla ai banchi

Dopo settimane di fermo pesca, l’Alto Adriatico è tornato a rifornire i mercati e il risultato si è visto subito al mercato coperto di Rimini, dove ieri mattina si è registrata un’affluenza da record. L’odore del pesce appena sbarcato ha riportato vita e curiosità fra i banchi, presi d’assalto da chi attendeva da tempo il ritorno del fresco.

In prima linea le canocchie, regine di stagione: dai 3 ai 4 euro al chilo se ghiacciate, dai 10 ai 15 euro se vive. Bene anche le mazzancolle e le sogliole, entrambe a 10 euro al chilo, mentre i seppiolini si attestano attorno ai 13 euro.

Unico neo, per ora, la scarsità di triglie. Ma i pescivendoli restano ottimisti: con l’ampliamento delle zone di pesca la varietà e la disponibilità torneranno presto ad arricchire l’offerta.

Per i consumatori significa qualità, prezzi ancora accessibili e la possibilità di riportare sulle tavole i sapori autentici dell’Adriatico. Un ritorno atteso, che ridà respiro non solo al mercato, ma a tutta la filiera della pesca locale.