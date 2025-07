Mercatino Conca. Oggi al via i Salons Rossini: giovani talenti in scena sotto le stelle

Mercatino Conca, 23 luglio 2025 – La musica di Gioachino Rossini torna a risuonare tra le colline marchigiane con l’inaugurazione, questa sera alle ore 21 in piazza del Comune, della quarta edizione dei Salons Rossini, il ciclo di concerti promosso dal Rossini Opera Festival nell’ambito del suo Festival Giovane.

L’atmosfera sarà quella intima e raffinata dei salotti ottocenteschi, tra duetti d’opera, giovani promesse e un pubblico raccolto sotto le stelle. La serata, intitolata Duetti rossiniani, vedrà protagonisti sei cantanti dell’Accademia Rossiniana “Alberto Zedda”: Vittoria Brugnolo e Greta Doveri (soprani), Bryan López González e Krzysztof Lachman (tenori), Agshin Khudaverdiyev e Matteo Torcaso (baritoni), accompagnati al pianoforte da Alessandro Uva.ù

Il programma propone pagine celebri tratte da tre capolavori del genio pesarese: La scala di seta, Il Turco in Italia e Guillaume Tell. Un’occasione preziosa per ascoltare giovani voci in ascesa cimentarsi con l’ironia, la brillantezza e le raffinatezze vocali della scrittura rossiniana.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. In caso di maltempo, il concerto si terrà al coperto, nel vicino Teatro Baffone.

Con l’apertura a Mercatino Conca, i Salons Rossini riaffermano la vocazione del ROF a diffondere la cultura musicale anche nei borghi più raccolti del territorio, puntando sui giovani interpreti e su un contesto conviviale che avvicina l’opera a un pubblico più ampio.