Mercati USA: nuova spinta in attesa dell’incontro Trump–Putin … di Joseph Gasperoni (jtrader)

Mercati USA: nuova spinta in attesa dell’incontro Trump–Putin
Questa settimana gli indici statunitensi hanno raggiunto livelli mai visti prima, sospinti soprattutto dall’attesa per l’incontro tra Trump e Putin, incentrato su un possibile cessate il fuoco in Ucraina.
- Nasdaq a 24.000 punti
- S&P 500 a 6.506 punti
- Dow Jones a 45.350 punti
? Analisi dei titoli Big Tech e semiconduttori
- Amazon (AMZN) supera quota 230 USD con forte momentum: target rialzista 250 USD.
- Nvidia (NVDA) attorno a 182 USD, con potenzialità per superare i 200 USD.
Palantir (PLTR), segnalata nelle scorse settimane, vicina ai 190 USD: target 200 USD. Grafico in allegato da inizio anno
- AMD (AMD) a circa 185 USD dopo gli utili, target 200 USD (massimo storico 230 USD).
Tesla (TSLA) in congestione tra 275–375 USD, in formazione wedge: attendiamo breakout. Analisti consigliano zona 200-300 per comprare o sopra quota 375 in breakout.
Apple (AAPL) rimbalza da 200 a oltre 230 USD, target 260 USD.
Meta (META) attorno a 800 USD, analisti vedono target 1.000 USD. Grafico in allegato da inizio anno
- Microsoft (MSFT) sopra 520 USD, se tiene 500, target 600 USD.
? Indici europei e italiani
- DAX tedesco ai massimi storici.
FTMIB italiano a 42.600 punti, proiettato verso nuovi massimi.
? Materie prime: oro e petrolio
- Oro: dopo aver toccato i 3.500 USD/oncia, è sceso a 3.380 USD, complice la correlazione inversa con l’azionario.
Petrolio: volatilità elevata a causa di tensioni geopolitiche; da 78 USD di maggio, ora a 63 USD.
? Bitcoin e mercati cripto
Bitcoin ha toccato un massimo storico a 124.000 USD e rimane in uptrend, target 129.000 USD. Rimaniamo rialzisti.
? Forex: EUR/USD
Dopo un dip a 1,0114, l’euro rimbalza e punta a 1,21. Rialzisti.
Settimana brillante per i mercati azionari, con record storici e un sentiment positivo alimentato dalle trimestrali e dall’attesa dell’incontro Trump–Putin. Le materie prime oscillano tra rialzi e correzioni, mentre le criptovalute restano in trend positivo.
