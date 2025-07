Marzabotto, 31enne arrestata per atti persecutori verso l’ex compagno: divieto di avvicinamento dopo la convalida

Una donna di 31 anni è stata arrestata dai Carabinieri della Stazione di Marzabotto per atti persecutori nei confronti del suo ex compagno, un giovane di 27 anni. L’intervento è avvenuto ieri, domenica 13 luglio, quando i militari sono stati allertati a causa di una lite animata sulla pubblica via tra un uomo e una donna.

Identificati i due soggetti coinvolti, i Carabinieri hanno appurato che si trattava di ex fidanzati e che la donna era già stata ammonita di recente dal Questore, su richiesta dello stesso 27enne. Il giovane aveva infatti segnalato comportamenti oppressivi e aggressivi da parte dell’ex compagna, arrivando a cambiare le proprie abitudini quotidiane e a sviluppare uno stato di ansia persistente.

Nonostante l’ammonimento formale, la donna ha proseguito nella sua condotta persecutoria, mostrando manifestazioni di gelosia e ignorando le conseguenze legali dell’inosservanza del provvedimento.

A seguito dei fatti riscontrati, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, la 31enne è stata condotta in un istituto penitenziario, in attesa delle decisioni dell’Autorità giudiziaria.

Oggi, lunedì 14 luglio, l’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna, che ha deciso per la liberazione della donna con l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

I Carabinieri sottolineano che l’intervento è parte della continua attività di prevenzione e repressione delle violenze di genere e dei comportamenti persecutori sul territorio.